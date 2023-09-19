Свидетельство огромных потерь. Министерство РФ заказало 230 тысяч удостоверений для членов семей ликвидированных в Украине оккупантов 19 сентября, 08:56 Потери оккупационной армии РФ в Украине с начала вторжения превысили 273 тысячи убитыми (Фото:Скриншот видео Люди Байкала/YouTube)

Министерство труда и соцразвития страны-агрессора РФ заказало 230 тысяч удостоверений для членов семей ликвидированных в Украине российских оккупантов.

Об этом пишет издание Верстка со ссылкой на соответствующий тендер на портале госзакупок.

Отмечается, что было заказано 757 305 удостоверений «ветерана боевых действий» и 230 тысяч удостоверений для «членов семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий»).

Видео дня

Согласно документации, 200 тысяч удостоверений для членов семьи ликвидированных в Украине россиян распределят в минобороны РФ, еще 30 тысяч — в минсоцзащиты РФ.

Такие цифры свидетельствуют об огромных потерях оккупационной армии РФ в Украине с начала вторжения, хотя кремлевский режим и пытается тщательно скрывать их.

По данным Генштаба ВСУ, РФ уже потеряла в Украине более 273 тысяч своих военных и более 30 тысяч единиц военной техники.