В РФ заявили о десятках "хакерских атак" на Центризбирком и системы видеонаблюдения за выборами

Глава российской телекоммуникационной компании Ростелеком Михаил Осиевский заявил, что во время выборов президента РФ Центризбирком и порталы видеотрансляции "подвергались десяткам хакерских атак".
Об этом сообщает Интерфакс.
"Мы готовились к тому, что будут атаки и на портал видеотрансляции, и на портал Центризбиркома. Действительно, мы зафиксировали несколько десятков атак, достаточно серьезных", - заявил Осиевского.
Он добавил, что пока не будет называть ответственных за "атаки", а видео сохранят - оно является "источником для объективной оценки результатов выборов".
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Напомним, что выборы президента России состоялись в воскресенье, 18 марта. Путин победил, набрав более 70% голосов.
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