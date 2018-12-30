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В РФ заявили, что над Сущенко никто не издевается и что он в "безопасном месте"

Сегодня, 08:54
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К нему "такое же отношение", как и ко всем

В кировской Общественной наблюдательной комиссии заявили, что несколько раз посещали осужденного Романа Сущенко и что он находится в "безопасном месте", передает Интерфакс-Россия.

"Сущенко находится в так называемом "безопасном месте" в колонии во избежание возникновения конфликтов и инцидентов с другими заключенными. Это не ШИЗО. Он, в отличие от помещенных в ШИЗО нарушителей, не лишен всех прав в "безопасном месте". Может ходить звонить, например", - отметил собеседник агентства.

В ОНК также сообщили, что перевели Сущенко в теплую камеру, а поднимают в 5 утра всех заключённых.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила,  что российские власти поместили Романа Сущенко в карцер, где сотрудники тюрьмы откровенно издеваются над ним.

Культурный шок. Сущенко рассказал о своем пребывании в колонии и прислал новый рисунок

Корреспондента Укринформа Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР МОУ это опровергли.Мосгорсуд 4 июня 2018 года осудил Сущенко до 12 лет заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным". 7 ноября его этапировали в колонию в Кировской области РФ.

Теги:   Роман Сущенко Задержание Романа Сущенко в России

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