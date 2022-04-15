Пригнали бульдозеры: в РФ угрожают снести мемориал расстрелянным польским офицерам в Катыни — видео 15 апреля, 11:01 Цей матеріал також доступний українською Таким образом россияне решили поддержать российских военных, вторгшихся в Украину (Фото:Скриншот видео Ray_net_ua/Twitter)

В Смоленской области РФ угрожают уничтожить мемориальный комплекс в Катыни, посвященный пленным польским офицерам, расстрелянным сотрудниками НКВД в 1940 году.

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Как сообщает в своем видеосюжете кремлевская пропаганда, таким образом местные жители решили поддержать российских военных, вторгшихся в Украину.

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Чтобы показать свою решительность, они пригнали к мемориалу целую колонну строительной техники с символикой оккупантов, в том числе бульдозеры.

«Мы находимся под Смоленском на Катынском мемориале. Это место священное для многих поляков, здесь захоронены предки некоторых из вас. Мы сейчас не будем разбираться, кто в действительности и когда расстрелял здесь польских солдат и офицеров. Но мы хотим заявить, что мы уважаем ваши захоронения, ваши святыни, находящиеся на нашей земле», — заявил диктор, когда бульдозеры вплотную подъехали к мемориалу и продемонстрировали явное намерение снести его.

При этом никаких противоречий между своими действиями и заявлениями россияне, судя по всему, не увидели.

«Здесь стоит строительная техника, которая может снести этот мемориал. Но мы — люди, а не нацисты. Мы не станем этого делать», — подытожил пропагандист.

Жертвами массового расстрела польских солдат и офицеров в Катыни стали 21 857 человек. Советский режим многие десятилетия отрицал свою вину за это военное преступление, возлагая ответственность за него на нацистскую Германию.

Россия признала убийство польских военнопленных лишь в 2010 году.

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