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В РФ прокомментировали решение Международного трибунала по украинским морякам

Сегодня, 15:19
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В РФ прокомментировали решение Международного трибунала по украинским морякам - фото

Kateryna Zelenko / Twitter

Вопрос освобождения украинских моряков не поднимался в комментарии МИД РФ

Министерство иностранных дел РФ прокомментировал решение Международного трибунала по морскому праву (МТМП) о распоряжении временных мер по иску Украины.

Заявление обнародовано на сайте российского МИД.

«В ходе дальнейшего арбитражного разбирательства намерена (российская сторона — ред.) последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие в арбитраже юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств», — говорится в сообщении.

Характерно, что вопрос освобождения украинских моряков не поднимался в комментарии.

Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов «за», 2 «против»). Освободить и вернуть украинских моряков (19 «за», 1 «против»).

25 ноября 2018, когда корабли ВМС Украины осуществляли переход из Черного в Азовское море, в районе Керченского пролива их остановил российский танкер, преградив проход под построенным оккупационными властями Керченским мостом. Украинские корабли подверглись нападению со стороны сил ВМФ России и Береговой охраны РФ — был протаранен буксир Яны Капу, а вне 12-мильной зоны украинские артиллерийские катера сопровождения были обстреляны. Все три украинских судна захватили россияне. В плен попали 24 моряка, 6 из которых — ранены. Россия незаконно их удерживает и судит.

Теги:   МИД России Моряки Международный трибунал

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