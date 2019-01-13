В РФ не подтвердили онкозаболевание политзаключенного Клыха - Денисова Сегодня, 13:56 2 Цей матеріал також доступний українською Денисова будет проверять информацию о Клыхе qhacomua/facebook

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что диагноз онкозаболевания, который подозревал у себя политзаключенный Станислав Клых, не подтверждается.

Об этом она сообщила уполномоченному по правам человека Украины Людмиле Денисовой.

"По словам Москальковой, уполномоченный по правам человека Челябинской области сообщила ей, что Станиславу сделали все необходимые анализы и диагноз рака, который он подозревает у себя, не подтверждается. Буду обращаться к консулу для проверки этой информации", - написала Денисова в Facebook.

Украинский омбудсмен также добавила, что в понедельник, 14 января она в Москве встретится с Татьяной Москальковой. Встреча будет конфиденциальной.

Ранее мать Станислава Клыха Тамара сообщила, что состояние здоровья украинца значительно ухудшилось, он не получает необходимой медицинской помощи.

Напомним, что Станислав Клых в письме и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун сообщил об ухудшении состояния здоровья и подозрения на рак. В другом письме российской активистке Марии Рябиковой он рассказал о подозрениях на гангрену.

Его адвокат сообщил, что Станислав Клых находится под сильным психологическим давлением и медленно сходит с ума.

Верховный суд Чечни в мае 2016 приговорил Николая Карпюка и Станислава Клыха до 22,5 и 20 годам заключения. Согласно приговору, Карпюк должен провести в тюрьме первые 10 лет, Клых - первые 9 лет, затем они должны быть отправлены в колонию строгого режима.

Российские власти обвиняют украинцев Клыха и Карпюка в том, что они якобы воевали в 1994-1995 годах против армии РФ на стороне президента Ичкерии Дудаева.

Украинцы отрицают свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а их показания были получены российским следствием под пытками.