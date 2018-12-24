В РФ назвали создание автокефальной церкви в Украине преступлением
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала создание Православной церкви Украины преступлением.
Об этом сообщает ТАСС.
"Вы посмотрите, что они творят с церковью. Это же преступление, что происходит на Украине, когда светские власти грубо вмешались в духовную деятельность Украинской православной церкви, когда силой собрали каких-то священников, которые кричат нацистские лозунги", - заявила Матвиенко.
Она также сказала, что "нацисты" будут разрушать церкви УПЦ МП и нападать на священников. По её мнению, украинские власти ведут Украину к гражданской войне, а на Донбассе никогда не будет "картонной, декоративной, придуманной церкви".
20 декабря Верховная Рада приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).
В УПЦ МП заявили, что голосование в Раде якобы не имеет к ним никакого отношения.
Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.
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Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.
В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ.
Руководство УПЦ МП и РПЦ не признает результатов Объединительного собора.