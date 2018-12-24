Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец
Алексей Бондарев
Сатурн без колец и Марс без метана
Андрей Кокотюха
Двойка по чтению

В РФ назвали создание автокефальной церкви в Украине преступлением

Сегодня, 15:51
2481
Цей матеріал також доступний українською

В Совфеде РФ заявили о преступности создания ПЦУ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала создание Православной церкви Украины преступлением.

Об этом сообщает ТАСС.

"Вы посмотрите, что они творят с церковью. Это же преступление, что происходит на Украине, когда светские власти грубо вмешались в духовную деятельность Украинской православной церкви, когда силой собрали каких-то священников, которые кричат нацистские лозунги", - заявила Матвиенко.

Она также сказала, что "нацисты" будут разрушать церкви УПЦ МП и нападать на священников. По её мнению, украинские власти ведут Украину к гражданской войне, а на Донбассе никогда не будет "картонной, декоративной, придуманной церкви".

20 декабря Верховная Рада приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

В УПЦ МП заявили, что голосование в Раде якобы не имеет к ним никакого отношения.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний. 

Читайте также: 

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ. 

Руководство УПЦ МП и РПЦ не признает результатов Объединительного собора.

 

Теги:   Церковь Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Последние новости

Геополитика

Сегодня, 16:35

МИД Украины выразил протест РФ за незаконные заключения по делу Хизб ут-Тахрир
События

Сегодня, 16:32

В Винницкой области автобус после столкновения с микроавтобусом врезался в забор, есть пострадавшие
Страны

Сегодня, 16:15

Интерактивный Санта отправился из Северного полюса, его путь можно отследить

ТОП-3 мнений

Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Гюрзы пройдут. Что изменилось в Азовском море
12826
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
21 декабря: Трамп уничтожает США
6662
Павел Казарин - фото
Павел Казарин
Два мифа об Украине
5409
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
27909
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
14513
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Гюрзы пройдут. Что изменилось в Азовском море
12826
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29115
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
27909
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25206

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться