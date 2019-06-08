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В РФ надеются на рассмотрение апелляции по «долгу Януковича» в Верховном суде Британии в конце этого года

Сегодня, 18:28
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В РФ надеются на рассмотрение апелляции по «долгу Януковича» в Верховном суде Британии в конце этого года - фото

НВ

Британский Верховный суд рассмотрит апелляцию России на решение Апелляционного суда Англии в рамках разбирательства о долге по выкупленным Россией евробондам («долг Януковича») в конце 2019 года.

Об этом заявил замминистра финансов России Сергей Сторчак, сообщает ТАСС.

«Заседание Верховного суда состоится в конце года, в этом нет никаких сомнений. Верховный суд будет рассматривать апелляцию России по одному пункту заключения апелляционного суда и одновременно апелляцию Украины сразу по трем вердиктам, вынесенным в нашу пользу», — сказал Сторчак.

Напомним, что Украина выиграла апелляцию в Апелляционном суде Англии по решению суда Лондона в пользу РФ по делу «долга Януковича» на $3 млрд.

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Украина выиграла по вопросу необходимости рассмотрения аргументов относительно принуждения в полном процессе и по вопросу необходимости постоянной остановки производства, если бы английский суд пришел к выводу о невозможности рассмотрения аргументов Украины по принуждению. Таким образом, Украина успешно обжаловала решение, вынесенное ранее.

При этом Украина проиграла по вопросам дееспособности, полномочий, косвенных условий и контрмер, а также по вопросу наличия других весомых оснований для полного судебного разбирательства.

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Напомним, что Украина ввела мораторий на обслуживание евробондов на $3 млрд, выделенных РФ режима Януковича в декабре 2013 года. После этого Россия инициировала международные судебные разбирательства.

Теги:   Апелляция Украина-Россия Виктор Янукович Евробонды

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