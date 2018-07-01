01 июля 2018, воскресенье

В результате теракта в Мали погибли двое гражданских, восемь французских военных ранены

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Бомбу привели в действие рядом с военным патрулем
STRINGER / AFP

Бомбу привели в действие рядом с военным патрулем

В малийском городе Бурем неизвестные атаковали французский военный патруль с помощью заминированного автомобиля. Атака произошла накануне саммита Африканского союза с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и более 40 глав африканских государств в столице Мавритании Нуакшоте.

Об этом сообщает The Local.

По словам одного из местных жителей, бронетранспортер блокировал дорогу. Бомбу привели в действие рядом с патрулем, в составе которого были малийцы и иностранные военные, участвующие в операции Бархан. При взрыве погибли двое гражданских и пострадали восемь французских солдат.

Ответственность за нападение взял на себя малийский филиал террористической организации Аль-Каида.

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Французские военные присутствуют в Мали с 2013 года. Тогда они были введены в рамках операции Сервал, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с радикальными исламскими группировками на севере страны. В 2014 году французы начали в стране новую операцию под названием Бархан с целью борьбы с террористическими организациями.

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