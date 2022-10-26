«Откровенный фейк». Мир не поверил бреду Кремля о «планах» Украины применить «грязную бомбу» — ГУР 26 октября, 13:04 Андрей Юсов (Фото:Скриншот/YouTube/Суспільне Новини)

По его словам, «весь мир не поверил в этот откровенный фейк».

«Это абсолютно провальная ИПСО (информационно-психологическая операция — ред). Мы можем константировать, что 24 октября в Москве состоялась закрытая встреча с представителями дипломатических и других представительств в России, где спецслужбы пытались пугать международных представителей страшной угрозой со стороны Украины — «грязной бомбой», — сказал Юсов в эфире телемарафона.

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По его словам, конечно, этому никто не поверил.

«Потому что сделано это все кое-как, никаких доказательств не было. Кроме того, весь мир на самом деле видит, кто агрессор и кто на кого напал, кто занимается террором против мирного населения», — сказал Юсов.

23 октября Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы».

Он также обсудил Украину с министром обороны США Ллойдом Остином, однако подробности разговора не уточняются.

В Минобороны Британии подтвердили разговор Шойгу и британского министра Бенома Уоллеса. Там отметили, что звонок состоялся по просьбе российской стороны. В ведомстве сообщили, что Шойгу утверждал, что Украина планирует действия при содействии западных стран, включая Великобританию, для эскалации конфликта. Уоллес опроверг эти заявления и предупредил Шойгу, что такие обвинения не должны использоваться как повод для большей эскалации.

В Офисе президента и МИД Украины также отвергли обвинения Шойгу в якобы подготовке украинской стороной «провокаций» с «грязной бомбой».

После телефонных звонков министра обороны РФ Сергея Шойгу коллегам из ряда стран, в которых тот предупреждал о том, что Украина якобы готовится взорвать «грязную бомбу», Великобритания, США и Франция выпустили совместное заявление.

В заявлении, которое опубликовано на сайте американского Госдепа правительства США, Франции и Великобритании подчеркнули, что намерены продолжать неуклонную поддержку Украины и отвергли любые предлоги для эскалации военных действий со стороны России.