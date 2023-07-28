Срыв зерновой сделки: в разведке Британии предупредили о глобальных последствиях российской агрессии для продовольственной безопасности 28 июля, 09:32 В разведке Британии предупредили о глобальных последствиях войны России против Украины для продовольственной безопасности (Фото:REUTERS/Viacheslav Musiienko)

Последствия войны России против Украины усилят отсутствие продовольственной безопасности в Африке как минимум на следующие два года. Кроме срыва поставок, российская блокада Черного моря приведет к росту цен на зерно.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в пятницу, 28 июля.

В четверг, 28 июля в российском Санкт-Петербурге состоялась конференция Россия-Африка (BSGI).

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На конференции было разрешено экспорт 30 миллионов тонн украинского зерна в Африку, что покроет потребности таких государств, как Эфиопия, Кения, Сомали и Судан.

На конференции присутствовали 17 глав африканских государств, по сравнению с 43 на предыдущей конференции. Событие состоялось через десять дней после того, как Россия вышла из зернового соглашения.

Ранее спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что есть признаки, свидетельствующие о подготовке России к блокаде Черного моря.

Гуменюк заявляла, что Россия может имитировать атаку с иностранного судна в Черном море или удар по самому кораблю в рамках операции под чужим флагом, о чем ранее предупреждали в Госдепе США.

Также британская разведка отмечала, что после выхода России из зерновой инициативы Черноморский флот страны-агрессора изменил свою позицию, готовясь осуществить блокаду Украины.

Разведчики предположили, что существует реальная возможность того, что патрульный российский корабль Сергей Котов станет частью тактической группы для перехвата торговых судов, которые, по мнению России, направляются в Украину.

Там также отметили, что существует потенциал для роста интенсивности и масштабов боевых действий в Черном море.