В представительстве США при ОБСЕ призвали РФ вернуться в состав СЦКК

В ОБСЕ также призвали РФ приказать контролируемым ею боевикам прекратить огонь на Донбассе

Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Российскую Федерацию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК).

Об этом говорится в заявлении официального представителя США при ОБСЕ Гарри Камиана, опубликованном на сайте Миссии США при ОБСЕ.

"Соединенные Штаты призывают Российскую Федерацию прекратить односторонние действия и вернуть ее представителей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК)", - отметил Камиан на заседании Постоянного совета Организации в Вене.

Как сообщил дипломат, СЦКК успешно выступал посредником в установлении временных так называемых "окон тишины", способствуя прекращению огня и создавая безопасные зоны возле объектов инфраструктуры. По его словам, представители коммунальных служб заявляли, что без этого важного двустороннего механизма они имеют ограниченные возможности по организации "окон тишины" для проведения ремонтных работ.

"Отказ России от этого механизма, на наш взгляд, является признаком большого нежелания выполнять ее обязательства, в том числе по установлению режима прекращения огня в соответствии с Минскими соглашениями", - заявил Камиан.

Также в ОБСЕ призвали РФ приказать контролируемым ею боевикам прекратить огонь на Донбассе.

"Соединенные Штаты повторяют свой призыв к Российской Федерации, как к виновнику этого конфликта, отдать приказ силам, которых она вооружает, готовит, которыми руководит и на стороне которых воюет, чтобы достичь полного режима прекращения огня, отвести ее вооружение от линии соприкосновения, как это предусмотрено Минскими соглашениями, а также развести силы", - подчеркнул дипломат.

По его убеждению, эти шаги будут способствовать устранению опасности, которую этот конфликт создает для гражданского населения, когда оно попадает под перекрестный огонь.

Ранее сообщалось, вернутся в состав работы СЦКК российских офицеров призвал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Напомним, 23 декабря незаконные вооруженные формирования нарушили договоренности о новогодне-рождественском перемирии, осуществив обстрел украинских позиций на Светлодарской дуге.

19 декабря Министерство иностранных дел России вывело своих представителей из Совместного центра по контролю и координации, заявив о "трудностях, вызванных позицией Киева".

Киев расценил внезапный вывод российских наблюдателей из СЦКК как угрозу дальнейшей эскалации на Донбассе.