В правительстве Канады объяснили, почему пока не будут отменять визы для Украины

Украина не соответствует требованиям для введения безвизового режима, которые выдвигает Канада, заявили в правительстве

Правительство Канады пока не рассматривает возможности введения безвизового режима для украинцев, поскольку Украина не соответствует требованиям, которые выдвигает Канада.

Об этом говорится в ответе правительства страны на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, сообщает Укринформ.

"Правительство Канады решительно настроено приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие, однако пока не рассматривает активно пересмотр визовых требований для Украины", - говорится в документе.

Среди критериев, которые выдвигает Канада, в частности названы социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация безопасности.

В канадском правительстве также отметили, что страна имеет визовый режим с большинством стран мира и не проводит его пересмотр на основе взаимности.

Ранее министр иммиграции Канады Ахмед Хусен заявлял, что для получения безизового режима с Канадой Украина должна выдавать безопасные документы для путешествия, эффективно контролировать границы и хорошо сотрудничать с международным сообществом в отношении миграционных и вопросов безопасности.