Слишком рано говорить о гарантиях безопасности для Украины — представитель немецкого правительства 13 февраля, 16:07 Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Пока слишком рано говорить о гарантиях безопасности для Украины, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрайт в понедельник, 13 февраля.

Об этом сообщает ntv.

По его словам, Украина «по понятным причинам» заинтересована в том, чтобы Россия со временем не напала снова, однако пока рано говорить, каким образом можно гарантировать безопасность Украины в будущем.

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Хебестрайт заявил, что с немецкой и западной стороны хватает желания говорить, но Россия должна создать условия для содержательных переговоров.

Офис президента 13 сентября представил первые рекомендации по поводу гарантий безопасности для Украины. Рекомендации разрабатывала экспертная группа во главе с Андреем Ермаком и Андерсом Фог Расмуссеном.

Согласно документу, в основную группу союзников и гарантов Украины могут войти США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.



Ермак ранее подчеркивал, что соглашение о гарантиях безопасности не будет заменять вступление в НАТО и должно будет гарантировать безопасность Украины, пока она не станет членом Альянса.