Слишком рано говорить о гарантиях безопасности для Украины — представитель немецкого правительства

13 февраля, 16:07
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Пока слишком рано говорить о гарантиях безопасности для Украины, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрайт в понедельник, 13 февраля.

Об этом сообщает ntv.

По его словам, Украина «по понятным причинам» заинтересована в том, чтобы Россия со временем не напала снова, однако пока рано говорить, каким образом можно гарантировать безопасность Украины в будущем.

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Хебестрайт заявил, что с немецкой и западной стороны хватает желания говорить, но Россия должна создать условия для содержательных переговоров.

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Офис президента 13 сентября представил первые рекомендации по поводу гарантий безопасности для Украины. Рекомендации разрабатывала экспертная группа во главе с Андреем Ермаком и Андерсом Фог Расмуссеном.

Согласно документу, в основную группу союзников и гарантов Украины могут войти США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Ермак ранее подчеркивал, что соглашение о гарантиях безопасности не будет заменять вступление в НАТО и должно будет гарантировать безопасность Украины, пока она не станет членом Альянса.

https://www.youtube.com/watch?v=3e3ReAyc1Sk
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Германия Безопасность Война России против Украины

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