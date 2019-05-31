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В посольстве США в Киеве представили временную поверенную Кристину Квин

31 мая, 15:42
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В посольстве США в Киеве представили временную поверенную Кристину Квин - фото

usembassykyiv / Twitter

Кристина Квин

В пятницу, 31 мая, в посольстве США в Киеве представили временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин.

«Сегодня сотрудники посольства США в Киеве во время общего собрания поздравили временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин», - сообщили в американском посольстве.

Кристина Квин прибыла в посольство США в Украине на должность временного поверенного в делах США 28 мая 2019 года.

До назначения в Украину Кристина Квин занимала должность исполняющего обязанности заместителя главы миссии / министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже.

Дипломат работала на различных должностях в посольствах США в России, Таиланде, Великобритании, ЕС, Маниле, на Филиппинах. Квин занимала должность директора по вопросам Европейского Союза, Украины и Беларуси в совете национальной безопасности в Белом доме.

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Напомним, посол США в Украине Мари Йованович завершила работу на своем посту 20 мая.

Теги:   США Госдеп США Мари Йованович Посольство США в Киеве

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