В посольстве США в Киеве представили временную поверенную Кристину Квин
В пятницу, 31 мая, в посольстве США в Киеве представили временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин.
«Сегодня сотрудники посольства США в Киеве во время общего собрания поздравили временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин», - сообщили в американском посольстве.
Кристина Квин прибыла в посольство США в Украине на должность временного поверенного в делах США 28 мая 2019 года.
До назначения в Украину Кристина Квин занимала должность исполняющего обязанности заместителя главы миссии / министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже.
Дипломат работала на различных должностях в
посольствах США в России, Таиланде, Великобритании, ЕС, Маниле, на Филиппинах.
Квин занимала должность директора по вопросам Европейского Союза, Украины и
Беларуси в совете национальной безопасности в Белом доме.
Напомним, посол США в Украине Мари Йованович завершила работу на своем посту 20 мая.