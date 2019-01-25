В посольстве США прокомментировали нападение на журналистов в Киеве
В посольстве США в Украине заявили, что обеспокоены новостями о нападении на журналистов в четверг, 24 января в Киеве.
Об этом сказано в сообщении на Facebook-странице ведомства.
"Мы обеспокоены новостями о нападении на журналистов 24 января в Киеве. Журналистские расследования играют важную роль в демократических странах и в борьбе с коррупцией”, - сказано в сообщении.
В дипломатическом ведомстве отметили, что украинские журналисты и украинская общественность заслуживают тщательного и оперативного расследования.
Напомним, вечером 24 января неизвестные напали на съемочную группу Стоп коррупции в Киеве.
Неизвестные изрубили топором машину, применили аэрозольные баллончики, избили журналиста и забрали сумку с деньгами и вещами, после чего скрылись на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией.
Как сообщили в организации Стоп коррупции, журналисты снимали материал о незаконной добыче песка на Выдубичах.
Позже правоохранители задержали девять человек, подозреваемых в нападении.