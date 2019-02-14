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В посольстве США определили самые важные для Украины реформы

Сегодня, 19:39
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Capri23auto/pixabay.com

В посольстве отметили, что существуют игроки, не заинтересованы в аспектах реформ

Заместитель посла США в Украине Памела Тремонт назвала семь реформ, которые являются самыми важными для Украины, сообщает Укринформ.

По словам Тремонт, реформирование фискальной и налоговой службы, сферы энергетики, борьба с коррупцией, продолжение прозрачной приватизации и подготовка земельной реформы должны стать приоритетами для Украины в год президентских и парламентских выборов.

"Конечно, мы понимаем, что существуют игроки, не заинтересованы в тех или иных аспектах реформ, чьим интересам они не отвечают. Но если в целом говорить о приоритетах, то мы считаем, что Министерство финансов и Национальный банк должны продолжать начатые финансовые и фискальные реформы , а также продолжать реформировать фискальную и налоговую службу”, - сказала она, выделив также реформирования сектора энергетики.

Тремонт подчеркнула, что осуществление этих реформ не только реалистичное - это также требование для продолжения участия в программе МВФ.

Теги:   Посольство США в Украине США Реформа

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