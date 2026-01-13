8 января в столице Кипра Никосии нашли мертвым в своем кабинете сотрудника посольства РФ, который, вероятно, был сотрудником ГРУ .

По информации греческого телеканала ANT1, кипрские правоохранители получили сообщение об инциденте с многочасовой задержкой. По прибытии полиции на территорию дипломатического учреждения им не разрешили войти в здание, а тело погибшего передали во дворе посольства. В дипмиссии заявили, что смерть наступила в результате самоубийства, а также сообщили о наличии предсмертной записки, которую, по их словам, планируют передать в Москву.

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Телеканал не назвал имени сотрудника посольства. Впоследствии в Telegram-канале дипмиссии появилось сообщение о смерти А. В. Панова.

Как сообщает российское издание Эхо со ссылкой на исследователя влияния спецслужб РФ за рубежом Дмитрия Хмельницкого, погибший дипломат Алексей Панов мог быть сотрудником ГРУ.

До работы на Кипре, как утверждает Хмельницкий, Панов работал в Москве в институте, связанном с радиотехникой, где, вероятно, работала и его жена. В его обязанности в посольстве, по мнению эксперта, входило «обслуживание шпионской аппаратуры в посольстве и, вероятно, за его пределами».

Хмельницкий также обратил внимание на то, что Панов, по сообщению дипмиссии, умер 8 января, однако посольство обнародовало эту информацию только 12 января.

«Если бы причиной самоубийства были личные обстоятельства, то непонятно, зачем так долго скрывали его смерть. Значит, было что-то, что поставило их в затруднительное положение, и четыре дня продолжались переговоры с Москвой. Не исключаю, что он мог готовить побег, который раскрыли и „предотвратили“, что абсолютно нормально для советских и российских спецслужб», — отметил он.

Хмельницкий добавил, что, по его мнению, российские посольства и раньше были скорее разведывательными центрами, чем дипломатическими представительствами, а сейчас, когда дипломатия «свелась к абсолютному минимуму», разведка — «пожалуй, единственное, чем они занимаются».