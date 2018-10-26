В посольстве Польши протестуют из-за демонтажа львов на Лычаковском кладбище

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что посольство Польши в Украине протестует к МИД Украины из-за заявления Львовского облсовета о необходимости демонтажа скульптур львов на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщает Укринформ.

"Хочу проинформировать, что сегодня наше посольство в Киеве отреагировало на это в украинском МИД. Посмотрим. Надеюсь, что все еще можно договориться по этому делу", - сказал дипломат.

По словам главы МИД, он не хотел бы, чтобы эмоции доминировали над стратегической целью Польши, которая заключается в развитии положительных дипломатических отношений с Украиной.

Чапутович добавил, что вопрос львов на кладбище был поставлен во время переговоров с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и украинский коллега пообещал проанализировать ситуацию.

Глава МИД отметил, что данные львы имеют огромное символическое значение для Польши.

Напомним, что 25 октября Львовский облсовет принял заявление, в котором выражается требование демонтировать скульптуры львов на Лычаковском кладбище во избежание провокаций. Чиновники настаивают на проведении правоохранителями расследования касательно появления этих скульптур на кладбище.