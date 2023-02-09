У Португалии нет никаких «красных линий» относительно предоставления истребителей Украине, но помочь не может — премьер 9 февраля, 13:00 Антониу Кошта (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что у его страны нет «красных линий» касательно предоставления Украине истребителей.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Однако, по его словам, у Португалии нет средств, чтобы отказаться от собственных самолетов.

Кошта заявил, что Португалия имеет на вооружении 27 истребителей F-16 AM, но они уже связаны с несколькими обязательствами перед НАТО.



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«Это та сфера, где мы просто не имеем возможности [помочь Украине], учитывая, что все имеющиеся у нас средства направлены на миссии, без которых мы не можем обойтись», — сказал он.

30 января президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16.

Позже Белый дом выступил в защиту позиции президента США не отправлять в Украину истребители F-16. Чиновники указали на помощь, которую Штаты уже посылают или анонсировали, в том числе танки Abrams.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что каждое оружие, поставляемое Украине, проходило через этап отказа.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что поддерживает передачу F-16 Киеву, если партнеры из НАТО коллективно пойдут на этот шаг.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопросы истребителей.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявлял, что его страна рассмотрит возможность предоставления Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой, еще 20 января.