У Португалии нет никаких «красных линий» относительно предоставления истребителей Украине, но помочь не может — премьер
Антониу Кошта (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что у его страны нет «красных линий» касательно предоставления Украине истребителей.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Однако, по его словам, у Португалии нет средств, чтобы отказаться от собственных самолетов.
Кошта заявил, что Португалия имеет на вооружении 27 истребителей F-16 AM, но они уже связаны с несколькими обязательствами перед НАТО.
«Это та сфера, где мы просто не имеем возможности [помочь Украине], учитывая, что все имеющиеся у нас средства направлены на миссии, без которых мы не можем обойтись», — сказал он.
30 января президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16.
Позже Белый дом выступил в защиту позиции президента США не отправлять в Украину истребители F-16. Чиновники указали на помощь, которую Штаты уже посылают или анонсировали, в том числе танки Abrams.
Министр обороны Алексей Резников заявлял, что каждое оружие, поставляемое Украине, проходило через этап отказа.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что поддерживает передачу F-16 Киеву, если партнеры из НАТО коллективно пойдут на этот шаг.
Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопросы истребителей.
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявлял, что его страна рассмотрит возможность предоставления Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой, еще 20 января.