Cкандальный отчет Amnesty International. В польском офисе осудили преступления России в Украине 6 августа, 16:29 Польский офис Amnesty International опубликовал заявление с осуждением преступлений РФ в Украине (Фото:Amnesty International Polska via Facebook)

Amnesty International Polska после публикации отчета центрального офиса организации о том, что украинские военные якобы подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах, вызвавшего скандал, осудила преступления России в Украине.



В заявлении Amnesty International Polska подчеркивается, что Amnesty International «постоянно осуждает вторжение России в независимую Украину и не раз призывала к привлечению российских сил к ответственности за совершенные военные преступления и грубые нарушения международного гуманитарного права».

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«С первых дней агрессии России против Украины российские войска совершают бесчеловечные нападения не только на отдельные гражданские объекты, но и на многомиллионные города, небольшие городки и села, часто населенные только мирными жителями. ВСУ, при поддержке демократических стран всего мира, включая Польшу, защищаются от жестокого и несправедливого нападения, воюя в неравных условиях, навязанных агрессором», — говорится в заявлении.

Amnesty International Polska подчеркнула, что ключевым в любом вооруженном конфликте является защита гражданского населения.

«Независимость, беспристрастность и подкрепление доказательствами являются главными принципами, на которых основывается деятельность нашей организации. Мы знаем, что в условиях оборонной войны — прямом вооруженном столкновении с силами вторжения — возникают ситуации, в которых близость боя может усложнить обеспечение безопасности гражданского населения», — отмечается в заявлении.

Amnesty International Polska перечисляет случаи нарушений безопасности гражданских: в частности, целенаправленные или хаотические нападения на мирное население и расстрелы гражданского населения российской армией, военные преступления РФ в Киевской области и в Мариуполе, гуманитарные катастрофы, вызванные «регулярными обстрелами, а также осады городов россиянами».

«Мы отслеживаем нарушения прав человека и международного гуманитарного права, где бы они ни нарушались, независимо от того, кто им подвергся и кто их применяет. Это касается и войны в Украине», — говорится в заявлении.



5 августа директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что увольняется.

У себя в Facebook она написала, что покидает свой пост после скандального отчета AI, в котором защитников Украины обвинили том, что они якобы подвергают опасности гражданских.

До этого уволилась спикер украинского офиса Amnesty Катерина Митева.

В Офисе президента перед этим заявили, что Amnesty International участвует в российской кампании по дезинформации. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Amnesty International создает «фальшивый баланс между преступником и жертвой», а министр обороны Алексей Резников назвал отчет «свидетельством потери адекватности и способом уничтожить авторитет» организации.

Президент Владимир Зеленский сказал, что отчет, в котором Amnesty не упоминает многочисленные военные преступления российских оккупантов в Украине, является попыткой переложить ответственность с агрессора на жертву.

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