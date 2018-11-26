В польском МИД осудили агрессивные действия РФ в Керченском проливе

В Польше осудили агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море и призвали ее соблюдать международное право, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши.
"Сегодняшняя драматическая эскалация напряженности в водах Азовского моря, в результате которой ранены моряки и поврежденные корабли ВМФ Украины, стала следствием последовательных нарушений Российской Федерацией основных принципов международного права, в том числе в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины", - заявили в МИД Польши.
Также в польском ведомстве отметили, что "после незаконной оккупации Крыма, развязывания войны на Донбассе и строительства Керченского моста без согласия властей Киева Россия нарушила принцип свободы судоходства".
"Мы решительно осуждаем агрессивные действия России, мы призываем ее власти уважать международное право, а обе стороны к сдержанности в нынешней ситуации, которая может поставить под угрозу стабильность европейской безопасности”, - подчеркнули в МИД.
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Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.
В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.
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