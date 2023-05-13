В Польшу из Беларуси залетел неизвестный воздушный объект
Стена на польско-белорусской границе (Фото:REUTERS / Kacper Pempel)
В воздушном пространстве Польши в субботу, 13 мая, заметили движущийся со стороны Беларуси объект.
Об этом сообщили в польском Минобороны.
Там отметили, что, вероятно, речь идет о наблюдательном зонде.
Сообщается, что польские радары потеряли контакт с объектом в районе Рипина (населенный пункт в Куявско-Поморском воеводстве). Очередные подразделения сил терробороны Польши приступили к поиску объекта.