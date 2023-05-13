В Польшу из Беларуси залетел неизвестный воздушный объект

13 мая, 15:38
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Стена на польско-белорусской границе (Фото:REUTERS / Kacper Pempel)

Стена на польско-белорусской границе (Фото:REUTERS / Kacper Pempel)

В воздушном пространстве Польши в субботу, 13 мая, заметили движущийся со стороны Беларуси объект.

Об этом сообщили в польском Минобороны.

Там отметили, что, вероятно, речь идет о наблюдательном зонде.

Сообщается, что польские радары потеряли контакт с объектом в районе Рипина (населенный пункт в Куявско-Поморском воеводстве). Очередные подразделения сил терробороны Польши приступили к поиску объекта.

Видео дня

https://twitter.com/MON_GOV_PL/status/1657270456976650241
Редактор: София Лазарова

Теги:   Польша Беларусь Россия-Польша Россия-Беларусь Война России против Украины

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