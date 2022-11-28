«Мяч сейчас на стороне Германии». ВСУ могут быстро научиться пользоваться системой Patriot — Минобороны Польши 28 ноября, 16:51 Система Patriot (Фото:www.flickr.com/Sivi Steys)

Заместитель главы Министерства национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что ВСУ могут очень быстро научиться использовать систему противоракетной обороны Patriot, сейчас «мяч сейчас на стороне Германии».

Об этом сообщает PAP.

«Украинцы способны научиться пользоваться Patriot за очень короткое время. Дело двух месяцев. Мяч сейчас на стороне Германии, ждем хода с их стороны», — сказал Скуркевич.

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По его словам, наиболее важным для Польши является укрепление восточного фланга НАТО.

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у восточной границы 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился в Германию с просьбой направить в Украину системы ПРО Patriot, которые Берлин хотел передать в Варшаву. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал эту идею, президент Анджей Дуда тоже, но оставил решение за Берлином.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что системы Patriot предназначены для обороны воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц. Генсек Альянса Йенс Столтенберг говорит, что этот вопрос должны принимать конкретные страны.

25 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что размещение комплексов противоракетной обороны Patriot в Украине выгодно и для безопасности юго-восточной части его страны.