Опасности со стороны агрессора. Есть риск, что Россия захочет дестабилизировать ситуацию в Польше — польский МИД 3 ноября, 12:39 Павел Яблонский (Фото:www.facebook.com/paweljabIonski)

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что заграждение на границе с Калининградской областью призвано защитить Польшу от опасностей со стороны страны-агрессора России.

Об этом сообщает Do Rzeczy.

По его словам, Кремль способен «на самые разные действия, он это доказывает каждый день, с самого начала полномасштабной войны в Украине».

Яблонский напомнил, что Россия совершает военные преступления и различные виды международных преступлений, поэтому весьма вероятно, что она также захочет дестабилизировать ситуацию в регионе и среди стран, поддерживающих Украину.

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«Польша является одним из лидеров этой поддержки, поэтому мы, безусловно, подвержены таким атакам», — сказал Яблонский.

Замминистра сообщил, что РФ может готовиться к гибридным действиям против Польши.

«Мы не можем раскрывать всю информацию, но видим, что такой сценарий, который имел место в прошлом году на границе с Беларусью, может повториться, могут быть попытки повторить его на севере нашей страны, вблизи границы с Беларусью, Калининградская область», — заявил политик.

Польша построит временное заграждение на границе с Калининградской областью РФ из-за угрозы наплыва мигрантов.

Решение было принято из-за того, что Россия увеличила количество авиарейсов с Ближнего Востока и Северной Африки в Калининград.