Путин хочет, чтоб Запад устал от войны России против Украины и занимался другими проблемами — МИД Польши 15 июня, 12:48 Цей матеріал також доступний українською Мартин Пжидач (Фото:www.gov.pl)

Европа должна активно противодействовать любой усталости от войны России против Украины.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Мартин Пжидач, передает РАР.

По его словам, в Украине каждый день гибнут люди, и только в интересах российского диктатора Владимира Путина, чтобы Запад занимался другими проблемами.

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Дипломат заявил, что работа над дальнейшими санкциями против России уже ведется.

«Мы должны активно противодействовать любой возможной усталости, потому что война в Украине продолжается, там каждый день гибнут люди, каждый день там гибнут дети и женщины, каждый день разрушается инфраструктура», — сказал он.

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