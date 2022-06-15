Путин хочет, чтоб Запад устал от войны России против Украины и занимался другими проблемами — МИД Польши

15 июня, 12:48
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Мартин Пжидач (Фото:www.gov.pl)

Мартин Пжидач (Фото:www.gov.pl)

Европа должна активно противодействовать любой усталости от войны России против Украины.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Мартин Пжидач, передает РАР.

По его словам, в Украине каждый день гибнут люди, и только в интересах российского диктатора Владимира Путина, чтобы Запад занимался другими проблемами.

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Дипломат заявил, что работа над дальнейшими санкциями против России уже ведется.

«Мы должны активно противодействовать любой возможной усталости, потому что война в Украине продолжается, там каждый день гибнут люди, каждый день там гибнут дети и женщины, каждый день разрушается инфраструктура», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=x3rS-Xy1-Us&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Польша Война России против Украины

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