Дело MH17: приговор в Гааге может быть сигналом для Путина — МИД Польши 18 ноября, 11:45 Судебный процесс длился более двух лет (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Приговор Гаагского суда по делу о катастрофе MH17 может быть сигналом для российского диктатора Владимира Путина, заявил представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

Об этом сообщает WNP.

«Может быть, это тоже сигнал для Путина и ему подобных о том, что Запад меняет свое поведение, что он приговаривает преступников к тюремным срокам», — сказал представитель МИД.

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Дипломат подчеркнул, что суд в Гааге оценил: наказание за смерть людей в авиакатастрофе не может быть меньше, чем за обычное убийство.



В четверг, 17 ноября Окружной суд Гааги приговорил Игоря Гиркина, Леонида Харченко и Сергея Дубинского к пожизненному заключению.

Гиркин, Дубинский и Харченко были признаны виновными в убийстве 298 раз — каждого пассажира и члена экипажа MH17. Еще один фигурант дела Олега Пулатова суд оправдал.

Признанные виновными должны выплатить 16 млн евро компенсаций родственникам погибших.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

В августе 2014 была создана Международная следственная группа, в которую вошли представители России. В июле 2015 года Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.



В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили с ЗРК Бук, который доставили на Донбасс из территории России.

В начале 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым по делу о катастрофе рейса MH17 над Донбассом.

Среди подозреваемых: Сергей Дубинский (позывной Хмурый), Игорь Гиркин (позывной Стрелок), Олег Пулатов (позывной Гюрза), Леонид Харченко (позывной Крот).