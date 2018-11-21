21 ноября 2018, среда

В Польше заявили, что не будут подписывать миграционный пакт ООН

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Польша отказалась подписывать миграционный пакт ООН

Польша отказалась подписывать миграционный пакт ООН

Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак заявил, что страна не будет подписывать миграционный пакт ООН.

"Да, мы не считаем, что это является хорошим решением. Это не тот метод, который способен ослабить миграционный кризис. Наоборот - это только усилит кризис и его последствия", - сказал Блащак в эфире Польского радио, отвечая на вопрос ведущего, подпишет ли Варшава миграционный пакт.

Ранее Чехия отказалась от участия в миграционном пакте ООН. До этого от участия отказалась БолгарияСША, Венгрия и Австрия.

В 2016 году Генассамблея ООН приняла политическую декларацию, известную как Нью-Йоркская декларация, в которой члены ассамблеи согласились в течение двух лет провести переговоры по пакту о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции.

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