В Польше задержали украинца, разыскиваемого через Интерпол за деятельность в преступной группе Вчера, 23:09 Цей матеріал також доступний українською ID 3 839 153/pixabay.com Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы ID 3 839 153/pixabay.com

Сотрудники пункта пограничного контроля в Краковском аэропорту задержали гражданина Украины, которого разыскивал Интерпол.

Об этом сообщает Polsat News.

Мужчину разыскивали за деятельность в организованной преступной группе в своей стране.

Юстина Дрождж из Карпатского пограничного отряда заявила, что украинца задержали во время паспортного контроля пассажиров рейсового самолета, прилетевшего в Краков из Киева.

По словам представительницы Пограничной службы, после завершения необходимых проверок было установлено, что гражданин Украины подозревается в деятельности организованной преступной группы, занимавшейся контрабандой на территорию Украины оборудования, которое может быть использовано для производства оружия.

За такое преступление украинцу грозит до 12 лет тюрьмы. После проведения необходимых служебных мероприятий мужчина был передан в распоряжение районной полиции Кракова.