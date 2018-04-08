В Польше все министры согласились вернуть полученные в 2017 году премии

Вся сумма будет направлена на благотворительность

Все члены польского правительства приняли решение добровольно вернуть премии, полученные в 2017 году, заявил председатель Постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин.

Об этом пишет Onet.pl.

Чиновник ответил на вопрос, будут ли наказаны министры, которые откажутся возвращать деньги.

"Нет смысла говорить о таких последствиях, потому что каждый вернет деньги - это было общее решение министров", - заявил он.

Вся сумма будет направлена на благотворительность.

Как известно, речь идет о денежных премиях, которые получили все министры правительства Шидло и сама премьер-министр. Размер премий составлял от 65 до 82 тысяч злотых (примерно от 19-ти до 24 тыс. долларов). Всего же на денежные премии для правительства в прошлом году было потрачено 1,5 млн злотых.

Ранее глава партии Право и справедливость Ярослав Качиньский анонсировал уменьшение заработной платы депутатам Сейма и передачу премий министров на благотворительность.