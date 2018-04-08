В Польше все министры согласились вернуть полученные в 2017 году премии

2 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Вся сумма будет направлена на благотворительность
Фото: pixabay

Вся сумма будет направлена на благотворительность

Все члены польского правительства приняли решение добровольно вернуть премии, полученные в 2017 году, заявил председатель Постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин.

Об этом пишет Onet.pl.

Чиновник ответил на вопрос, будут ли наказаны министры, которые откажутся возвращать деньги.

"Нет смысла говорить о таких последствиях, потому что каждый вернет деньги - это было общее решение министров", - заявил он.

Вся сумма будет направлена на благотворительность.

Как известно, речь идет о денежных премиях, которые получили все министры правительства Шидло и сама премьер-министр. Размер премий составлял от 65 до 82 тысяч злотых (примерно от 19-ти до 24 тыс. долларов). Всего же на денежные премии для правительства в прошлом году было потрачено 1,5 млн злотых.

Ранее глава партии Право и справедливость Ярослав Качиньский анонсировал уменьшение заработной платы депутатам Сейма и передачу премий министров на благотворительность.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове