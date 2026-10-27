США выбрали Польшу для размещения центра обслуживания ракет Patriot

В Польше будут обслуживать ракеты PAC-3 для систем Patriot (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)

Польша станет местом размещения нового европейского центра технического обслуживания ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом 27 октября сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети X.

По словам заместителя министра обороны Польши Паулины Собковяк-Чарнецкой, за размещение центра также боролись Германия, Нидерланды и Норвегия. Однако польское предложение было признано лучшим еще на этапе подачи заявок.

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«Польша — надежный союзник и чрезвычайно важное место на карте глобальной безопасности. Благодарю Президента Республики Польша за поддержку, благодарю своих коллег и всех, кто поддерживал этот проект с самого начала. Сегодняшнее решение показывает, что, объединившись, мы можем успешно выполнять даже самые сложные задачи ради безопасности нашей Родины», — заявил он.

Как сообщили в Министерстве обороны США, Польша была выбрана местом размещения европейского центра обслуживания ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). Проект будет реализован в сотрудничестве с США, компанией Lockheed Martin и европейскими союзниками.

Ожидается, что Германия, Нидерланды и Швеция будут координировать интеграцию ключевых элементов цепочки поставок.

В Пентагоне отметили, что создание центра позволит сократить сроки технического обслуживания и ремонта ракет, обезопасить критически важные цепочки поставок и повысить готовность систем противовоздушной и противоракетной обороны стран НАТО.

Кроме того, новый объект призван усилить оборонный потенциал союзников на восточном фланге Альянса и обеспечить более быстрое наращивание сил в случае кризисных ситуаций. Проект отвечает курсу НАТО на усиление ответственности Европы за собственную оборону.

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27 сентября заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая заявила, что Варшава готова разместить у себя производство ракет для систем Patriot по украинской лицензии, поскольку считает свою территорию более безопасной для такого предприятия.

В мае Польша получила разрешение от США на производство ракет для Patriot на своей территории.