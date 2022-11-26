Вооруженные силы США организовали в Польше пункт ремонта артиллерии для Украины — NYT 26 ноября, 05:51 Украинская артиллерия (Фото:Генштаб)

Вооруженные силы США организовали в Польше ремонтную базу для поставляемых Украине артиллерийских орудий. Организация ремонта этих вооружений является приоритетной задачей командования ВС США в Европе.

Об этом сообщает The New York Times.



Отмечается, что из-за износа и повреждений, полученных во время боев, около трети из примерно 350 поставленных Украине западными странами артиллерийских орудий находятся в нерабочем состоянии.

Видео дня

Организация ремонта этих вооружений является приоритетной задачей командования ВС США в Европе. В этой связи американские военные организовали ремонтную базу на территории Польши.

Источники газеты отмечают, что в последние несколько месяцев на этом объекте осуществляется обслуживание и ремонт поврежденных в Украине орудий. По словам источников, украинская сторона считает необходимым, чтобы подобные ремонтные базы располагались поближе к месту ведения боевых действий.