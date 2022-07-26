«Пережиток старой действительности». В Польше рекомендовали публично употреблять «в Украине» вместо «на Украине» 26 июля, 15:32 Флаги Польши и Украины в Верховной Раде (Фото:www.president.gov.ua)

Совет польского языка рекомендовал употреблять выражения «в Украине"/"в Украину», а не «на Украине"/"на Украину».

Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте институции.

В ведомстве заявили, что существует много лингвистических аргументов для использования в Украине/Украина.

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«Принимая во внимание особую ситуацию и особые чувства наших украинских друзей, которые часто воспринимают высказывания „на“ Украине как признак отношения к своей стране как несуверенной, Совет польского языка поощряет широкое использование синтаксиса „в“ Украине», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что предлоги «в» и «к» рекомендуются особенно в публичном языке, а также в контекстах, где можно заменить слово Украина выражением Украинское государство.

«Поэтому давайте писать про визит президента в Украину, а не на Украину. Лучше писать о войне в Украине, чем на Украине», — заявили в организации.

В институте добавили, что языковой обычай, предпочитающий предлоги «на» по названиям некоторых прямых и косвенных соседей Польши, сформировался давно, когда государственные границы и смысл государства или династического сообщества были совсем другими.

"Это пережиток старой действительности, а не проявление сомнения в суверенитете Украины, Литвы, Латвии, Беларуси, Словакии или Венгрии", - заявили в ведомстве.

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