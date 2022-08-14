В Польше разрабатывают решение, которое позволит отказывать россиянам в выдаче виз 14 августа, 15:22 Польша работает над концепцией отказа россиянам в выдаче виз (Фото:1luvsouthafrica/Twitter)

Польша работает над концепцией отказа гражданам РФ в выдаче виз. Ожидать решения по этому вопросу можно уже в ближайшие недели.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, сообщает Рolskie Radio.



По его словам, Польша выступает за продление санкций ЕС, особенно по приостановлению действия соглашения об упрощении визового движения для граждан РФ. При этом Вавжик отметил, что не все страны Евросоюза на это согласны.



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«Против этого выступают крупные страны-члены, включая Германию, Францию и Нидерланды. В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран по приостановлению действия соглашения об упрощении визового движения для граждан РФ, Польша работает над новым решением», — сказал замглавы МИД.



Он также добавил, что дипломатия страны уже несколько недель ведет переговоры по этой теме с некоторыми государствами-членами и подчеркнул, что подобный взгляд на эти вопросы имеют также Литва, Латвия и Эстония, Чехия и Словакия.



"Мы можем ожидать решения по этому вопросу в ближайшие недели", - подчеркнул дипломат.



Вавжик также напомнил, что Польша уже несколько месяцев не выдает туристические визы гражданам РФ. Сейчас их получают только россияне, которые из-за работы вынуждены пересекать польско-российскую границу, в том числе водители грузовиков, дипломаты, а также лица с картой поляка и члены семей граждан Польши и других стран ЕС.



Фото: НВ

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа.

Идея полного запрета на въезд в западные страны для россиян находит все больше сторонников: помимо Украины, такие призывы озвучивают европейские соседи России. Многие из них уже закрыли границы для граждан РФ.

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

Перед этим посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Эстония приняла решение с 18 августа запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной.

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