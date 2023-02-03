«Сохранение лица» России было бы худшим сценарием завершения войны — МИД Польши

3 февраля, 12:42
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Павел Яблонский (Фото:www.facebook.com/paweljabIonski)

Павел Яблонский (Фото:www.facebook.com/paweljabIonski)

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что «сохранение лица» России было бы худшим сценарием завершения войны.

По его словам, условием любого продолжительного мира в Европе является то, что Украина должна выгнать Россию со своей территории.

«Для агрессора выйти из этого конфликта с сохранившимся лицом было бы худшим сценарием — не только с точки зрения нашей безопасности, но и в глобальном масштабе. Это бы показало потенциальным участникам такой агрессии, что она просто окупается» — сказал он в интервью RMF FM.

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Яблонский заявил, что цель Польши состоит в том, чтобы Россия вышла из войны против Украины «проигравшей, абсолютно растерянной и была привлечена к ответственности».

Дипломат считает, что Россия в войне против Украины придерживается тех же принципов, что и во время Второй мировой войны.

«Это один в один продолжение того, что было 70−80 лет назад», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=xbEZPHJmC-s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Польша МИД Польши Война России против Украины

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