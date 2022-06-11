С начала войны в Польше трудоустроились более 220 тысяч украинок 11 июня, 07:05 Цей матеріал також доступний українською Беженцы из Украины на границе с Польшей (Фото:depositphotos/Fotoreserg)

С начала полномасштабного вторжения России в Польше трудоустроилось более 220 тысяч украинских женщин. Польский идентификационный код (PESEL) получили около 1,2 млн украинцев.

Об этом сообщила в эфире радио Warszawa министр семьи и социальной политики Польши Марлена Маленг, пишет Bankier.pl.



«В Польше трудоустроилось уже более 220 тысяч женщин из Украины. Мы довольны этим, это хороший результат», — сказала Маленг.

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По ее словам, польский идентификационный код (PESEL) получили около 1,2 млн украинцев, 500 тысяч из них — женщины трудоспособного возраста.

«Это хорошие новости для нашего рынка труда. Все встречи, которые мы проводим с работодателями, ясно показывают, что нам нужны рабочие руки», — подчеркнула Маленг.

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