«Мы имеем дело с гангстерами». Глава Генштаба Польши эмоционально призвал НАТО агрессивней отвечать на ядерные угрозы Путина 7 сентября, 08:36 Раймунд Анджейчак (Фото:flickr/NATO North Atlantic Treaty Organization)

«Гангстерские» ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина требуют от НАТО гораздо более агрессивного ответа, заявил начальник генерального штаба вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак.

Об этом сообщает The Guardian.

«Похоже, что мы имеем дело с гангстерами, сумасшедшими плохими парнями. Все ушли в парк курить сигары, гангстеры кладут на стол оружие, а мы в панамских футболках говорим: «Ну, у меня есть пистолет, но я оставил свой дома, а жене не нравится это слово», — сказал он.



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Генерал добавил, что НАТО — это организация, заключившая ядерный договор; она должна быть гораздо активнее и сильнее по отношению к россиянам.

«В 70-е и 80-е годы 30% бомбардировщиков B-52 летали постоянно и имели ядерное оружие с пилотами, готовыми к действиям. Сегодня нам трудно произнести слово B61 [основная термоядерная гравитационная бомба США], так что давайте менять нарративы», — подчеркнул он.

По его словам, Россия находится в состоянии постоянной войны и «очень активна в Польше, ищет какие-то бреши в системе, пытается вмешиваться в работу СМИ».



Анджейчак предупредил, что если Украина проиграет войну, а Беларусь окажется в орбите России, то Польша обнаружит, что ограничение расходов на оборону до 5% валового внутреннего продукта и постоянная армия численностью 300 тысяч человек недостаточны.

«Если мы потеряем авторитет как НАТО, как цивилизация, Китай будет наблюдать за этим, так что это большая игра», — сказал он.

Россия продолжает угрожать Украине и миру применением ядерного оружия. Например, 5 июля экс-президент и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ядерной эскалацией и отметил, что якобы войну можно «закончить за несколько дней», если Украина перестанет получать помощь от партнеров.