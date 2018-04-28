В Польше предложили изменить формат встреч комиссии Украина-НАТО из-за блокирования заседаний Венгрией

Для проведения заседаний комиссии Украина-НАТО необходимо найти другой формат встреч из-за позиции Венгрии, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, пишет Укринформ со ссылкой на польское агентство PAP.

"Возможно, мы найдем выход, другой, менее формальный формат, чтобы украинцы могли участвовать в этой дискуссии",- пояснил он.

23 апреля Венгрия в третий раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

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Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что такое поведение Венгрии не стало неожиданностью.

Ожидалось, что заседание Альянса на уровне глав МИД пройдет 27 апреля в Брюсселе, в рамках мероприятия официальный Киев планировал проведение заседания комиссии.

Будапешт продолжает блокировать евроатлантические инициативы Украины из-за несогласия с принятой образовательной реформой, которая предусматривает постепенный переход на полное обучение школьников на государственном языке.