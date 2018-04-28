В Польше предложили изменить формат встреч комиссии Украина-НАТО из-за блокирования заседаний Венгрией

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Чапутович предложил найти выход в вопросе проведения встреч комиссии Украина-НАТО

Чапутович предложил найти выход в вопросе проведения встреч комиссии Украина-НАТО

Для проведения заседаний комиссии Украина-НАТО необходимо найти другой формат встреч из-за позиции Венгрии, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, пишет Укринформ со ссылкой на польское агентство PAP.

"Возможно, мы найдем выход, другой, менее формальный формат, чтобы украинцы могли участвовать в этой дискуссии",- пояснил он.

23 апреля Венгрия в третий раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что такое поведение Венгрии не стало неожиданностью.

Ожидалось, что заседание Альянса на уровне глав МИД пройдет 27 апреля в Брюсселе, в рамках мероприятия официальный Киев планировал проведение заседания комиссии.

Будапешт продолжает блокировать евроатлантические инициативы Украины из-за несогласия с принятой образовательной реформой, которая предусматривает постепенный переход на полное обучение школьников на государственном языке.

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