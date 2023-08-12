В Польше заметили наклейки с призывом вступить в ЧВК Вагнера

12 августа, 00:00
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На наклейках, содержится призыв присоединиться к «вагнеровцам» (Фото:facebook.com/lukasz.wantuch)

На наклейках, содержится призыв присоединиться к «вагнеровцам» (Фото:facebook.com/lukasz.wantuch)

В Кракове начали появляться наклейки с призывом вступить в ряды ЧВК Вагнер. Полиция начала расследование.

Об этом сообщил советник Краковского муниципалитета Лукаш Вантуха.

«Очень странное и загадочное дело. В Кракове появились наклейки, рекламирующие набор в ЧВК Вагнера. Как оказалось, это своего рода провокация, и не только в Кракове», — написал чиновник.

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На наклейках, содержится призыв присоединиться к «вагнеровцам» и QR-код, который ведет на русскоязычный сайт.

Как отмечает Gazeta Krakowska, сотрудник Главного управления полиции в Кракове Бартломей Издебски рассказал, что полиция сейчас получила два протокола по этому делу и работает над тем, чтобы определить, с чем имеет дело.

«Мы собираем заявки, фотографируем наклейки и будем разбираться. Сейчас трудно что-то больше сказать, потому что это только первый день», — прокомментировал он.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша Украина-Польша Война в Украине Частная военная компания Вагнера Россия-Польша Война России против Украины вагнеровцы

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