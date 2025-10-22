Девять стран НАТО будут готовить украинскую бригаду в Польше

Девять стран НАТО подписали меморандум о подготовке украинской бригады в Польше (Фото: Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade/Handout via REUTERS)

Девять государств-членов НАТО подписали меморандум о подготовке и оснащении украинской бригады на базе учебного центра, расположенного в Польше.

Об этом сообщает LRT.

Как пишет издание, меморандум о взаимопонимании по инициативе был подписан во время встречи министров обороны стран НАТО. К проекту присоединились девять государств: Норвегия (координатор), Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Швеция.

Страны-участницы окажут поддержку, которая будет включать поставки вооружения и техники, а также обучение военнослужащих, что позволит подготовить украинскую бригаду в соответствии с современными стандартами НАТО.

Для этой инициативы Литва предоставит мобильную учебную группу, учебные боеприпасы и гранаты. Также страна передаст украинской бригаде средства борьбы с беспилотниками и приборы ночного видения на сумму около 12 миллионов евро.

15 сентября сообщалось, что Норвегия создала в восточной Польше большой полигон-лагерь для подготовки украинских военных с участием норвежских инструкторов.

Учебный центр под названием Camp Jomsborg, расположенный в лесной местности, стал одним из крупнейших лагерей такого типа, которые когда-либо разворачивала Норвегия. В нем уже работают сотни норвежских военнослужащих.