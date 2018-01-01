В Польше по подозрению в терроризме задержали чеченца, связанного с ИГИЛ Сегодня, 18:26 0 Цей матеріал також доступний українською Польские правоохранители задержали мужчину, связанного с ИГИЛ

Сотрудники полиции и агентства внутренней безопасности Польши задержали гражданина России, уроженца Чечни Альви А., подозреваемого в террористической деятельности, сообщает Gazeta.pl, ссылаясь на правоохранительные органы.

По данным следствия, задержанный гражданин РФ связан с ИГИЛ, принимал участие в боях на Ближнем Востоке на стороне боевиков и поддерживал контакты с радикальными исламистами.

Альви А. задержали еще 28 ноября, но об аресте сообщили только сейчас.

По словам пресс-секретаря министра – координатора работы спецслужб Станислава Жарина, некоторые радикалы, поддерживавшие контакты с Альви, были недавно депортированы из Польши.

Задержанный находился на территории страны легально. Он также проходил обвиняемым по другому делу, связанному с организацией нелегальной миграции в страну.