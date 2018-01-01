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В Польше по подозрению в терроризме задержали чеченца, связанного с ИГИЛ

Сегодня, 18:26
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Польские правоохранители задержали мужчину, связанного с ИГИЛ

Сотрудники полиции и агентства внутренней безопасности Польши задержали гражданина России, уроженца Чечни Альви А., подозреваемого в террористической деятельности, сообщает Gazeta.pl, ссылаясь на правоохранительные органы.

По данным следствия, задержанный гражданин РФ связан с ИГИЛ, принимал участие в боях на Ближнем Востоке на стороне боевиков и поддерживал контакты с радикальными исламистами.

Альви А. задержали еще 28 ноября, но об аресте сообщили только сейчас.

По словам пресс-секретаря министра – координатора работы спецслужб Станислава Жарина, некоторые радикалы, поддерживавшие контакты с Альви, были недавно депортированы из Польши. 

Задержанный находился на территории страны легально. Он также проходил обвиняемым по другому делу, связанному с организацией нелегальной миграции в страну. 

Теги:   Задержание ИГИЛ Польша

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