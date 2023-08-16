«Лукашенко захочет вмешаться в польские выборы». Польша ожидает возможных провокаций со стороны Беларуси

16 августа, 15:00
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Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Максим Шеметов)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Максим Шеметов)

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик заявил, что провокации со стороны Беларуси являются попыткой дестабилизировать ситуацию и предположил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко «захочет вмешаться в польские выборы».

Об этом сообщает Polskie Radio.

«Мы осознаем, что Александр Лукашенко захочет вмешаться в польские выборы, дестабилизируя ситуацию и делая различные провокации», — сказал Вонсик.

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Он также отметил, что Польша следит за ситуацией на белорусско-польской границе.

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Парламентские выборы в Польше должны состояться 15 октября. На них выберут состав Сейма и Сената. Предыдущие выборы в стране прошли в 2019 году.

1 июля Министерство обороны Польши заявило, что два белорусских вертолета пересекли польскую границу на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить. В Министерстве обороны Беларуси опровергли заявление польской стороны.

Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 пролетели над центром Беловежи, их сфотографировали местные жители.

В Оперативном командовании ВС Польши до этого опровергали нарушение воздушного пространства. Подполковник Яцек Горышевский сказал, что Беларусь предупреждала о работе до трех вертолетов в пограничной зоне и о том, что их полеты «имеют учебный характер».

Напряженность на польско-белорусской границе — что известно

20 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его страна перебросила часть своих войск к восточной границе после прибытия в Беларусь наемников ЧВК Вагнера. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна поддержит Польшу в случае атаки ЧВК Вагнера из Беларуси.

В МВД Польши не исключили, что страны ЕС, которые граничат с Беларусью, могут закрыть границы в случае провокаций со стороны ЧВК Вагнера.

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29 июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что более сотни боевиков так называемой ЧВК Вагнера направляются к Сувальскому перешейку — 100-километровому отрезку на участке границы между Польшей и Литвой.

«Вагнеровцы» прибыли в Беларусь после провального однодневного мятежа их главаря Евгения Пригожина 24 июня.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Польша Беларусь Александр Лукашенко провокации на белорусской границе

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