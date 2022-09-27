Польша не будет принимать граждан РФ, которые поддерживали Путина, а теперь убегают от мобилизации 27 сентября, 15:00 Михал Дворчик (Фото:Kancelaria Premiera/www.flickr.com)

Польша не будет принимать граждан РФ, которые до сих пор поддерживали режим российского диктатора Владимира Путина, а теперь убегают от мобилизации.

Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, передает Рolskie Radio.

«Мы не допускаем допуска российских граждан, которые до сих пор поддерживали режим Владимира Путина, а когда появилась перспектива быть на фронте, они стали большими демократами и планируют покинуть Россию», — сказал он.

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По его словам, Польша не закрывает границу для людей, репрессированных за политические убеждения или борьбу за права человека в РФ.

27 сентября власти Казахстана заявили, что выдадут стране-агрессору России людей, уклоняющихся от мобилизации, если их объявят в розыск.



21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.