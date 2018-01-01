В Польше отпустили задержанных украинских экоактивистов - посол
Сегодня, 12:23
15
Двух задержанных в Польше украинцев, которые являются членами экологической организации Екодия, отпустили после вмешательства украинского консула, сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter.
После вмешательства нашего консула задержанных украинских активистов уже отпустили @ukrpravda_news https://t.co/VoWmTadECw- Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 8 декабря 2018 г.
Ранее председатель организации Екодия Ирина Ставчук сообщила о задержании двух экоактивистов в Польше. Украинцы ехали в польский город Катовице на Конференцию ООН по климату, которая началась 3 декабря.