В Польше отпустили задержанных украинских экоактивистов - посол Сегодня, 12:23 15 Цей матеріал також доступний українською Андрей Дещица Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство Украины в Польше

Двух задержанных в Польше украинцев, которые являются членами экологической организации Екодия, отпустили после вмешательства украинского консула, сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter.

После вмешательства нашего консула задержанных украинских активистов уже отпустили @ukrpravda_news https://t.co/VoWmTadECw - Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 8 декабря 2018 г.

Ранее председатель организации Екодия Ирина Ставчук сообщила о задержании двух экоактивистов в Польше. Украинцы ехали в польский город Катовице на Конференцию ООН по климату, которая началась 3 декабря.