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В Польше отпустили задержанных украинских экоактивистов - посол

Сегодня, 12:23
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Андрей Дещица

Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство Украины в Польше

Двух задержанных в Польше украинцев, которые являются членами экологической организации Екодия, отпустили после вмешательства украинского консула, сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter.

 

Ранее председатель организации Екодия Ирина Ставчук сообщила о задержании двух экоактивистов в Польше. Украинцы ехали в польский город Катовице на Конференцию ООН по климату, которая началась 3 декабря.

 

Теги:   Климат Андрей Дещица ООН Активисты Польша

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