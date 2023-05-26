В Польше опровергли заявления Кремля об участии польской армии в войне с Россией 26 мая, 14:47 Флаг Польши (Фото:Wikimedia)

Россия распространяет фейк с якобы «документом», где содержатся «доказательства» участия польских военнослужащих в войне с Россией и намерениях «аннексировать» западную часть Украины.

Об этом сообщает государственный секретарь в канцелярии премьер-министра и правительственный уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин в Twitter.

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Сфабрикованный Кремлем «документ» имеет доказательства якобы «упрощенного въезда подразделений международного контингента», которые должны быть созданы в Польше.

Жарин сообщил, что фейк распространяется через подконтрольные российским спецслужбам каналы связи, однако есть высокая вероятность его распространения на иноязычных пространствах.

Сообщается, что в течение многих месяцев Кремль проводит операцию по якобы нападению Польши на западную часть Украины.

«Это очередная дезинформационная операция, которая доказывает, что Россия намерена продолжать дезинформационные операции против Польши, рассматривая их как часть военных действий против Украины», — говорится в заметке.

Воюют ли иностранные военнослужащие на стороне Украины

Все иностранные граждане, которые присоединились к рядам ВСУ, воюют на законных основаниях.

27 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский обнародовал обращение к гражданам иностранных государств, которые стремятся помочь Украине в борьбе против российской агрессии.

Согласно положению о военной службе в составе Вооруженных Сил Украины, иностранцы имеют право вступить в ряды ВСУ по контракту в добровольном порядке, в том числе и в ряды Сил территориальной обороны ВСУ. Так был создан Интернациональный легион.

Желающие присоединиться к Интернациональному легиону могут обратиться к атташе по вопросам обороны Посольства Украины в своей стране.

Сейчас его численность составляет примерно 20 000 человек.

В частности и польские подразделения формируется на этом основании и состоят именно из добровольцев.