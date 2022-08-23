«Это не война Путина, это война россиян». В МИД Польши сомневаются, что все страны ЕС поддержат приостановку выдачи виз гражданам РФ 23 августа, 11:00 Петр Вавжик (Фото:www.facebook.com/ministerPiotrWawrzyk)

Вице-министр иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что война России против Украины — это не только война диктатора Владимира Путина, а это война россиян, однако маловероятно, что все страны ЕС поддержат приостановку выдачи виз гражданам РФ.

Об этом сообщает Польское радио.

По его словам, позиция балтийских стран, желающих приостановить выдачу виз для россиян, вряд ли найдет последователей во всей Европе.

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«Это не война Путина, потому что не Путин ведет эту войну, россияне воюют в этой войне. Если их семьи этого не понимают, если их родные не могут понять, что происходит в Украине, я думаю, что они тоже должны нести за это ответственность», — сказал он.

Фото: НВ

Дипломат заявил, что если бы у Путина не было поддержки своего общества, он, наверное, не вел бы войны.



«Вопреки всему, он чувствителен к тому, как его политику оценивают сами россияне», — сказал Вавжик.

Вице-министр заявил, что для Германии вопрос морали не так важен, как возможность ведения бизнеса со страной-агрессором.

По его словам, с начала войны Германия заняла очень нейтральную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.



Идея полного запрета на въезд в западные страны для россиян находит все больше сторонников: помимо Украины, такие призывы озвучивают европейские соседи России. Многие из них уже закрыли границы для граждан РФ.

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

Перед этим посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Эстония приняла решение с 18 августа запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной.

В МИД РФ заявили, что скоро «ответят» на инициативы ряда стран ЕС ограничить или прекратить выдачу виз гражданам страны-агрессора.

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