Польша увеличивает численность армии во избежание трагедий Бучи и Ирпеня — Блащак

24 апреля, 19:40
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Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

Польша увеличивает численность собственной армии за счет создания новых военных подразделений и покупки современной техники во избежание на территории страны трагедий как в Буче или Ирпене.

Об этом во время конференции в Варшаве заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны РП Мариуш Блащак, сообщает Укринформ.

Польский чиновник подчеркнул, что благодаря принятию этого закона в Польше начался процесс создания сильнейших сухопутных войск в Европе.

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«Мы формируем многие подразделения, сосредотачивая энергию и внимание на восточной части нашей страны. Потому что мы исходим из того, что даже клочок польской земли нельзя отдать агрессору. Мы не допустим таких трагических событий на польской земле, как в Буче или Ирпене», — подчеркнул Блащак.

Как отметил польский вице-премьер, теория о том, что армия должна быть небольшой, но хорошо обученной, не оправдалась.

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«Война в Украине показывает, что армия должна быть большой и должна также иметь развитый резерв», — подчеркнул Блащак.

По его словам, за девять месяцев от введения в действие закона «О защите отечества» польская армия увеличилась почти на 14 тыс. военнослужащих.

«Это наибольшее количество (новобранцев в армии — ред.) с момента отказа от призыва, то есть всеобщего воинского долга (в 2009 году — ред.)», — подчеркнул Блащак.

По словам министра, это только начало, а планы предполагают увеличение численности армии минимум до 300 тыс. военнослужащих.

Польский министр подчеркнул, что события в Украине напоминают ситуацию с «Второй и даже Первой мировых войн». Польша должна иметь большую армию, чтобы эффективно отпугивать агрессора.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Польша Буча Ирпень Военные преступления РФ Война России против Украины

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