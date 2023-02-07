Поляки назвали войну России против Украины важнейшим событием 2022 года — опрос 7 февраля, 17:14 Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Поляки считают, что война России против Украины и ее последствия являются важнейшим событием 2022 года как на международном, так и на национальном уровне, свидетельствуют результаты опроса CBOS.

Об этом сообщает WPN.

В национальном измерении 37,5% респондентов назвали войну важнейшим событием в прошлом году.

В частности, респонденты упоминали «войну» или «ситуацию в Украине» в целом, но прежде всего четко указывали агрессора, говорили о нападении или вторжении России в Украину и совершенных там преступлениях.

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Приток беженцев из Украины, а также помощь этим беженцам важнейшим событием в прошлом году в Польше признали 11,2% респондентов.