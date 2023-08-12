«Путь к этому очень прост». В Польше назвали условия для улучшения отношений с Беларусью 12 августа, 10:39 Павел Яблонский (Фото:www.gov.pl/web/dyplomacja)

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский отреагировал на заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко относительно улучшения отношений между двумя странами.

Свой ответ он озвучил в интервью RMF FM.

«Если Беларусь хочет иметь хорошие отношения с Польшей, то путь к этому очень прост. Остановить атаки на нашей границе, освободить Анджея Почобута и других заключенных — более 1000 человек находятся в тюрьмах Беларуси», — отметил Яблонский.

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Он добавил, что соответствующие решения принимают «только люди у власти в Беларуси».

Яблонский подчеркнул, что у Польши «нет и никогда не было» враждебных намерений в отношении Беларуси и страна, наоборот, хотела бы, чтобы они были как можно лучше.

«Но так ведет себя белорусская власть, которая несет ответственность за наши плохие отношения. Беларусь является просто враждебным Польше государством», — заявил он.

В пятницу, 11 августа, Лукашенко сказал, якобы готов улучшать белорусско-польские отношения.

«Я поручал премьер-министру связаться с ними (поляками — ред). Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от Бога», — отметил самопровозглашенный глава Беларуси.

30 июня самопровозглашенный президент Беларуси пригрозил нанести удары «по центрам принятия решений» на Западе.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

Напряженность на белорусско-польской границе — что известно

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

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29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувалкского коридора — 100-километрового участка между Польшей и Литвой, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Моравецкий предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».

3 августа Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувалкском перешейке после сообщений о приближении к нему наемников ЧВК Вагнер с территории Беларуси.

7 августа Беларусь начала военные учения на границе Польши и Литвы. Страны готовятся укреплять границы с Беларусью. Также было принято решение о закрытии части пунктов пропуска.

10 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна отправит на границу с Беларусью 10 тысяч своих военнослужащих.

