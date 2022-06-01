«Совершенно бессмысленные». В МИД Польши раскритиковали телефонные разговоры Макрона и Шольца с Путиным

1 июня, 11:21
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Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковски Вель Сенк раскритиковал телефонные разговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом сообщает Wnp.

«Мы считаем их (разговоры - ред) совершенно бессмысленными», - сказал он.

По его словам, Шольц вместо того, чтобы ехать в Киев, звонит по телефону Путину «достаточно регулярно», что ничего не дает Украине, а только помогает России.

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Говоря о поставках оружия, дипломат подчеркнул, что Германия должна "наконец" сделать что-то большее для Украины.

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"Нам нужны конкретные действия, а не просто слова и декларации", - сказал он.

В субботу, 28 мая, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон 80 минут разговаривали с российским диктатором Владимиром Путиным.

https://www.youtube.com/watch?v=GN6o6p-LZ5E
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Польша Эммануэль Макрон Олаф Шольц Война России против Украины

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