«Совершенно бессмысленные». В МИД Польши раскритиковали телефонные разговоры Макрона и Шольца с Путиным 1 июня, 11:21 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковски Вель Сенк раскритиковал телефонные разговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом сообщает Wnp.

«Мы считаем их (разговоры - ред) совершенно бессмысленными», - сказал он.

По его словам, Шольц вместо того, чтобы ехать в Киев, звонит по телефону Путину «достаточно регулярно», что ничего не дает Украине, а только помогает России.

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Говоря о поставках оружия, дипломат подчеркнул, что Германия должна "наконец" сделать что-то большее для Украины.

"Нам нужны конкретные действия, а не просто слова и декларации", - сказал он.

В субботу, 28 мая, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон 80 минут разговаривали с российским диктатором Владимиром Путиным.

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